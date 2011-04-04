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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 18:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:Поговаривают что 10%-ам клиентов банка принадлежат 90%-ов вкладов.
Выводы про загнутся думаю понятны будут.


Таких даних не зустрічав, але можливо:
По данным Фонда, депозиты на сумму более 500 тыс. грн в Украине имеют 89,8 тыс.украинцев (0,22% от всех вкладчиков). Но общая сумма их сбережений составила 161,8 млрд грн (39,86% по сумме от всех вкладов) или в среднем 1,8 млн грн на человека.
Наибольшей категорией вкладчиков являются, те у кого депозиты от 10 грн до 100 тыс. грн. Таких в Украине 23,4 млн клиентов, или 58% от всех вкладчиков. При этом вместе они держат на депозитах меньше, чем состоятельные украинцы: 100 млрд грн против 161,8 млрд грн.
Массовой категорией также являются клиенты, у которых на счетах до 10 грн (в среднем по 1,5 грн). Таких клиентов 16,1 млн. ФГВФЛ считает эту группу людей, поскольку вклады до 10 грн не гарантируются Фондом.
От 100 тыс. до 200 тыс. грн на депозитах находятся у 476 тыс. украинцев. Суммарно их вклады составляют 69 млрд грн.
От 200 тыс. до 500 тыс. грн в банках держат 268,5 тыс. граждан - на общую сумму 75 млрд грн.
Всего в Украине насчитывается 40,3 млн клиентов-физлиц с общей суммой сбережений 405,9 млрд грн. https://finclub.net/news/90-tys-bogatyk ... d-grn.html

Таким чином понад фонд 360 тис. клієнтів (близько 9 %) мають 236 млрд. (57%). Хоча, напевно, один і той же клієнт може мати вклади в різних банках і концентрація грошей буде вищою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 19:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Ті що 170-200 думаю більшість не в одній банці...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:21

Господа, в кабинете от Минсдоха https://cabinet.sfs.gov.ua/ можно получить справку о доходах и налогах за 3 года. А как можно получить аналогичную справку за 5-20 лет, к примеру? Есть ли варианты онлайн? Или и вариантов оффлайн не особо много :?: :?

Вроде, когда-то на ветке рассказывали...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:24

  mephala написав:
  Kripo написав: В практическом плане, при выборе депозита к примеру для 500к$ человек учитывает гарантию на возврат 200к гривен или возврат всей суммы 500к$ плюс % пусть и через 5 лет.

а можно узнать на чем основана уверенность что челу вернут 500К $ именно в баксах?
а может скажут - на момент размещения депозита был такой вот курс бакса. по этому курсу и насыпем гривны. через 5-10 лет. а то что курс ускакал с 25 до 250 за это время шерифа не волнуют как бэ. скажут - государству тяжело. долгов много. потерпи.

Вся уверенность - это хотелки.При форс мажоре 99% что выплатят в нацвалюте.А какой будет курс при подобном форс мажоре даже писать не буду.Курс и неисполнение выплаты в валюте вклада - звенья одной цепи и название ему дефолт.
К тому же есть страны,в которых гарантируются вклады только в нацвалюте и учитывая реХформаторские способности нынешних вытрушивать бабки с народа,церемониться особо не будут.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:53

  Stringer написав:
  reef написав:
  IMPRINTER написав:
такое найти довольно сложно ) это как хотеть быть богатым и здоровым )
но можно ) но по киеву подсказать не могу )
у меня в этом деле крайне серьезные требования и банков, которые им удовлетворяют не так много.

а по Харькову?

Конкорд - нормальный сейф, нормальное помещение, самые низкие цены, только ключ один - импринтер такое не любит ;-)

В Марфине (МТБ) даже чуть дешевле, но после переезда в бывший БМ и сейфы, и ключи ужасные. Естественно 1 ключ.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:10

  Kripo написав:Действительно, зачем дискутировать? С глухим?! Всегда себя об этом спрашиваю.

Убедись, что ты у себя не в игноре.
Black Jack - White Business
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