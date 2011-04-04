По данным Фонда, депозиты на сумму более 500 тыс. грн в Украине имеют 89,8 тыс.украинцев (0,22% от всех вкладчиков). Но общая сумма их сбережений составила 161,8 млрд грн (39,86% по сумме от всех вкладов) или в среднем 1,8 млн грн на человека.Наибольшей категорией вкладчиков являются, те у кого депозиты от 10 грн до 100 тыс. грн. Таких в Украине 23,4 млн клиентов, или 58% от всех вкладчиков. При этом вместе они держат на депозитах меньше, чем состоятельные украинцы: 100 млрд грн против 161,8 млрд грн.Массовой категорией также являются клиенты, у которых на счетах до 10 грн (в среднем по 1,5 грн). Таких клиентов 16,1 млн. ФГВФЛ считает эту группу людей, поскольку вклады до 10 грн не гарантируются Фондом.От 100 тыс. до 200 тыс. грн на депозитах находятся у 476 тыс. украинцев. Суммарно их вклады составляют 69 млрд грн.От 200 тыс. до 500 тыс. грн в банках держат 268,5 тыс. граждан - на общую сумму 75 млрд грн.Всего в Украине насчитывается 40,3 млн клиентов-физлиц с общей суммой сбережений 405,9 млрд грн.