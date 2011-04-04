Додано: Суб 09 чер, 2018 04:27

la9 Портал Пенсионного Фонда "тянет" данные с 1999 года.

Тянет по вашему ИНН. За 20 лет можно только бумажками, которые Вы любезно требовали за каждый год вашего трудоустройства.

Если данных нет, то вам в Минсоцполитику - высчитают среднее по системе.



ПЫСЫ Через лет 20 будут спрашивать, а как найти свой налог по депозиту?

Никак - он изначально не обособлен.