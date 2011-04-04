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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 чер, 2018 11:10
яку мету переслідує НБУ досліджуючи і прижимаючи публіку?
Як і раніше, головною проблемою фінансистів залишається виявлення публічних осіб з величезного числа своїх клієнтів, і адекватний моніторинг за їхніми операціями....https://news.finance.ua/ua/news/-/42792 ... krayintsiv
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Додано: Суб 09 чер, 2018 11:46
reef написав:
В Марфине (МТБ) даже чуть дешевле, но после переезда в бывший БМ и сейфы, и ключи ужасные. Естественно 1 ключ.
в бывшем БМ на Иванова - там клиент работал в том же помещении где находятся чужие ячейки - это вообще за гранью разумного и категорически недопустимо.
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Додано: Суб 09 чер, 2018 11:52
Грйс-мэн написав:
По ОВГЗ ставки уже идут к 18%, а по депо всё никак.
Банки активизировали обзвон старых клиентов, пытаются заманить.
Вот и пришли к российской схеме - банки почти задаром пылесосят деньги у населения, а сами вкладываются в облигации. "На эти 2% и живут".
Кредитование реального сектора экономики? - Не, не слышали
Вы еще пройдитесь по валюте.По чем укробанкам наливают за бургом (и берут аж гай шумит) и сколько по валюте они желают платить на местном рынке.Двойной подьем,вернее двойная экономия.
Главное создать монополию,а потом можно без проблем доить.
В этом контексте местный банковский рынок ничем не отличается от местного газового,энергетич,фармац. и проч.Везде монополия,все поделено ,все расставлены и идет стрижка.
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