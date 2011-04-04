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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 149150151152>
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:10

яку мету переслідує НБУ досліджуючи і прижимаючи публіку?

Як і раніше, головною проблемою фінансистів залишається виявлення публічних осіб з величезного числа своїх клієнтів, і адекватний моніторинг за їхніми операціями....

https://news.finance.ua/ua/news/-/42792 ... krayintsiv
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:46

  reef написав:В Марфине (МТБ) даже чуть дешевле, но после переезда в бывший БМ и сейфы, и ключи ужасные. Естественно 1 ключ.


в бывшем БМ на Иванова - там клиент работал в том же помещении где находятся чужие ячейки - это вообще за гранью разумного и категорически недопустимо.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 11:52

  Грйс-мэн написав:По ОВГЗ ставки уже идут к 18%, а по депо всё никак.
Банки активизировали обзвон старых клиентов, пытаются заманить.

Вот и пришли к российской схеме - банки почти задаром пылесосят деньги у населения, а сами вкладываются в облигации. "На эти 2% и живут".

Кредитование реального сектора экономики? - Не, не слышали

Вы еще пройдитесь по валюте.По чем укробанкам наливают за бургом (и берут аж гай шумит) и сколько по валюте они желают платить на местном рынке.Двойной подьем,вернее двойная экономия.
Главное создать монополию,а потом можно без проблем доить.
В этом контексте местный банковский рынок ничем не отличается от местного газового,энергетич,фармац. и проч.Везде монополия,все поделено ,все расставлены и идет стрижка.
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  la9 написав:А как можно теперь получить данные за 97-98 года и далее по сей день, но с мокрыми печатями?


Госархив.
Областной для р-нов и городской для городов.
Данные по З-те хранятся 75 лет.
Уточняете место "своего" архива - ОБЯЗАТЕЛЬНО берете паспорт и вперед туда.
Пишется заявление и через 30 календ дней вам сообщат, что справка готова.
Если Вы не местный = то вышлют письмом на дом.
Я лично себе заказывал с 1994 по 2002 год в разрезе одного из своих трудоустройств. Заказывал справку о зп и справку за стаж работы - все сделали.
ВСЕ БЕСПЛАТНО.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:45

  bosson513 написав:
  la9 написав:А как можно теперь получить данные за 97-98 года и далее по сей день, но с мокрыми печатями?


Госархив.
Областной для р-нов и городской для городов.
Данные по З-те хранятся 75 лет.
Уточняете место "своего" архива - ОБЯЗАТЕЛЬНО берете паспорт и вперед туда.
Пишется заявление и через 30 календ дней вам сообщат, что справка готова.
Если Вы не местный = то вышлют письмом на дом.
Я лично себе заказывал с 1994 по 2002 год в разрезе одного из своих трудоустройств. Заказывал справку о зп и справку за стаж работы - все сделали.
ВСЕ БЕСПЛАТНО.

Спасибище! А ПФ, я так понимаю, не даст справку до 99г?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:50

  bosson513 написав:
  la9 написав:А как можно теперь получить данные за 97-98 года и далее по сей день, но с мокрыми печатями?


Госархив.
Областной для р-нов и городской для городов.
...
Заказывал справку о зп и справку за стаж работы - все сделали.
ВСЕ БЕСПЛАТНО.
Ну, или ведомственный архив. Например,
Галузевий державний архів Міністерства оборони України,
Архів працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00
обід з 13.00 до 13.45
прийом замовлень на архівні довідки та їх видача
понеділок, середа з 9.15 до 17.00
п'ятниця з 9.15 до 13.00
Адреса: 01010 м. Київ вул. Мазепи, 1
тел./факс 280-28-72

Запрос посылал заказным письмом. Прислали через 2 недели (бесплатно).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:53

  octopus написав:
  bosson513 написав:
  la9 написав:А как можно теперь получить данные за 97-98 года и далее по сей день, но с мокрыми печатями?


Госархив.
Областной для р-нов и городской для городов.
...
Заказывал справку о зп и справку за стаж работы - все сделали.
ВСЕ БЕСПЛАТНО.
Ну, или ведомственный архив. Например,
Галузевий державний архів Міністерства оборони України,
Архів працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00
обід з 13.00 до 13.45
прийом замовлень на архівні довідки та їх видача
понеділок, середа з 9.15 до 17.00
п'ятниця з 9.15 до 13.00
Адреса: 01010 м. Київ вул. Мазепи, 1
тел./факс 280-28-72

Запрос посылал заказным письмом. Прислали через 2 недели (бесплатно).

Что просили в запросе?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 14:54

Re: Байки про банки і не тільки....

la9 написав:
  bosson513 написав: Я лично себе заказывал с 1994 по 2002 год в разрезе одного из своих трудоустройств. Заказывал справку о зп и справку за стаж работы - все сделали.
ВСЕ БЕСПЛАТНО.

Спасибище! А ПФ, я так понимаю, не даст справку до 99г?


В ПФ в базе зарплату вроде с 2001 показывает а стаж с 2004. Можете сами проверить.
А в госархиве что то мало верится что там информация есть о всех предприятиях что тогда существовали.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:03

  Aps написав:
la9 написав:
  bosson513 написав: Я лично себе заказывал с 1994 по 2002 год в разрезе одного из своих трудоустройств. Заказывал справку о зп и справку за стаж работы - все сделали.
ВСЕ БЕСПЛАТНО.

Спасибище! А ПФ, я так понимаю, не даст справку до 99г?


В ПФ в базе зарплату вроде с 2001 показывает а стаж с 2004. Можете сами проверить.
А в госархиве что то мало верится что там информация есть о всех предприятиях что тогда существовали.



Если передавали данные - то все там есть. Раньще было строго.
Но ..... у меня самого выпало 6 месяцев в 1996 году.
Буду долбить, чтобы поставили усредненную по системе.

Кстати - есть и смешные запросы :
Данные Мать, данные - отец
причина - вивчення родов1ду и Вам построят Ваше родинне дерево.
много чего там можно найти , года идут гриф секретности снимают, всплывают истории.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 15:22

Re: Байки про банки і не тільки....

bosson513 написав:
  Aps написав: Но ..... у меня самого выпало 6 месяцев в 1996 году.
Буду долбить, чтобы поставили усредненную по системе.



А смысл какой? Пенсию ведь вроде по начислением с двухтысячных считают.
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