Смысл есть во всем.
Считает программа и по тем данным, которые Вы сами для нее определяете.
С 2000 идет счет только в том случае, если за Вас платило предприятие эти пенс взносы. Налоговая только контролирует подоходный и военный сбор, все остальное - вы сами. Пенс Фонд в курсе.... и создали портал . Ваша пенсия - ваша забота , сами контролируйте. Нема часу контролировать - пенсии не будет , на пенсионный меньшая нагрузка , вас футболят на минсоцполитику "на допомогу" , а допомога там коп1йки.
PS
Смысл на сегодня -> не секрет , что пенсия довольно призрачная.
Призрачная по возрасту.
Здоровых уже нет, есть недообследованные , как вариант IIIгруппа инвалидности .
И ЕСЛИ со справками все в порядке и з-ты все есть за все года и чел не шарился, то вместо стандартных 1452грн ПФ рисует пенсию 2050грн.
С 45-ти иметь подушку 2050 дов1чно не так уж и плохо.
Я в свое время довольно хорошо строил эту социально-ориентированную страну , то вполне могу пожинать плоды своего труда , пожинать законно.