Додано: Суб 09 чер, 2018 16:25

Aps написав: А смысл какой? Пенсию ведь вроде по начислением с двухтысячных считают. А смысл какой? Пенсию ведь вроде по начислением с двухтысячных считают.

Смысл есть во всем.Считает программа и по тем данным, которые Вы сами для нее определяете.С 2000 идет счет только в том случае, если за Вас платило предприятие эти пенс взносы. Налоговая только контролирует подоходный и военный сбор, все остальное - вы сами. Пенс Фонд в курсе.... и создали портал . Ваша пенсия - ваша забота , сами контролируйте. Нема часу контролировать - пенсии не будет , на пенсионный меньшая нагрузка , вас футболят на минсоцполитику "на допомогу" , а допомога там коп1йки.PSСмысл на сегодня -> не секрет , что пенсия довольно призрачная.Призрачная по возрасту.Здоровых уже нет, есть недообследованные , как вариант IIIгруппа инвалидности .И ЕСЛИ со справками все в порядке и з-ты все есть за все года и чел не шарился, то вместо стандартных 1452грн ПФ рисует пенсию 2050грн.С 45-ти иметь подушку 2050 дов1чно не так уж и плохо.Я в свое время довольно хорошо строил эту социально-ориентированную страну , то вполне могу пожинать плоды своего труда , пожинать законно.