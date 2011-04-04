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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 16:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:А смысл какой? Пенсию ведь вроде по начислением с двухтысячных считают.


Смысл есть во всем.
Считает программа и по тем данным, которые Вы сами для нее определяете.
С 2000 идет счет только в том случае, если за Вас платило предприятие эти пенс взносы. Налоговая только контролирует подоходный и военный сбор, все остальное - вы сами. Пенс Фонд в курсе.... и создали портал . Ваша пенсия - ваша забота , сами контролируйте. Нема часу контролировать - пенсии не будет , на пенсионный меньшая нагрузка , вас футболят на минсоцполитику "на допомогу" , а допомога там коп1йки.
PS
Смысл на сегодня -> не секрет , что пенсия довольно призрачная.
Призрачная по возрасту.
Здоровых уже нет, есть недообследованные , как вариант IIIгруппа инвалидности .
И ЕСЛИ со справками все в порядке и з-ты все есть за все года и чел не шарился, то вместо стандартных 1452грн ПФ рисует пенсию 2050грн.
С 45-ти иметь подушку 2050 дов1чно не так уж и плохо.
Я в свое время довольно хорошо строил эту социально-ориентированную страну , то вполне могу пожинать плоды своего труда , пожинать законно.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:32

  la9 написав:
  octopus написав:Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Что просили в запросе?
Зарплата и научный стаж.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:39

  Aps написав: А смысл какой? Пенсию ведь вроде по начислением с двухтысячных считают.
По желанию (если, например, был высокий зарплатный коэффициент), можно предоставить документы за более ранний период - их учтут.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  octopus написав:можно предоставить документы за более ранний период - их учтут.


5 лет персониф. учета + 5 лет на выбор до 1999 года.
можно крутить, вертеть и комбинировать.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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