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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 150151152153>
Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:32

  la9 написав:
  octopus написав:Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Что просили в запросе?
Зарплата и научный стаж.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 21:39

  Aps написав: А смысл какой? Пенсию ведь вроде по начислением с двухтысячных считают.
По желанию (если, например, был высокий зарплатный коэффициент), можно предоставить документы за более ранний период - их учтут.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  octopus написав:можно предоставить документы за более ранний период - их учтут.


5 лет персониф. учета + 5 лет на выбор до 1999 года.
можно крутить, вертеть и комбинировать.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Знавці Туреччини, підкажіть - чим тама вигідніше платити? Є бакси, євро, гривні, картки в даних валютах пінбанк і бегемот, кредитки моно й алли. Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:04

  chipmunk написав:Знавці Туреччини, підкажіть - чим тама вигідніше платити? Є бакси, євро, гривні, картки в даних валютах пінбанк і бегемот, кредитки моно й алли. Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?

любой долларовой картой, или кредиткой аллы с рассрочкой, наличный обмен будет менее выгодный - доллар будет выгодней, чем евро однозначно
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:
  Kripo написав: В практическом плане, при выборе депозита к примеру для 500к$ человек учитывает гарантию на возврат 200к гривен или возврат всей суммы 500к$ плюс % пусть и через 5 лет.

а можно узнать на чем основана уверенность что челу вернут 500К $ именно в баксах?
а может скажут - на момент размещения депозита был такой вот курс бакса. по этому курсу и насыпем гривны. через 5-10 лет. а то что курс ускакал с 25 до 250 за это время шерифа не волнуют как бэ. скажут - государству тяжело. долгов много. потерпи.

  lubopytnaya написав:Подтверждаю!
Была уже ситуация, когда вкладчики Ощадбанка получили весь свой вклад, пусть и через 4-5 лет. Правда, к тому времени (1995год) самой мелкой купюрой была 1000 карбованцев, что с учетом инфляции соответствовало примерно 1,3 советских рублей.


ха-ха-ха...

как нам смешно...

это ситуация "развал государства" и что интересно, вклады в ВАЛЮТЕ после СССР таки были возвращены и именно в ВАЛЮТЕ!

Байки про банки і не тільки....

Внешэкономбанк России долго упирался, но в 1997 году помойму таки вернул в Украину все валютные вклады, понятно их было тогда не много...


да, а вот теперь посмеемся...
Востаннє редагувалось Kripo в Пон 11 чер, 2018 16:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:25

  chipmunk написав:Знавці Туреччини, підкажіть - чим тама вигідніше платити? Є бакси, євро, гривні, картки в даних валютах пінбанк і бегемот, кредитки моно й алли. Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?


выгодней всего наличной лирой,можно поменять немного в аэропорту,в Стамбуле например очень много "обменок" и курс там меняется каждую минуту в зависимости от курса доллара к лире на форексе. Можно совсем немного поменять здесь,у нас есть турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры и курс относительно неплохой.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:32

  Investor_K написав:Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?


учитывая что по доллару в маломальски приличных банках ставки нулевые, а жирные аж 3-4% минус налоги дают всякие отстои типа глобуса и т.п. - несите бесполатно в любой иностранный банк, если хотите сэкономить на ячейке - рисковать доходность в 3% неся валюту во всякое *г**** лично я не буду. Ну в какой то укргос как вариант.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:36

  IMPRINTER написав:
  Investor_K написав:Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?


учитывая что по доллару в маломальски приличных банках ставки нулевые, а жирные аж 3-4% минус налоги дают всякие отстои типа глобуса и т.п. - несите бесполатно в любой иностранный банк, если хотите сэкономить на ячейке - рисковать доходность в 3% неся валюту во всякое *г**** лично я не буду. Ну в какой то укргос как вариант.


https://www.oschadbank.ua/ua/private/de ... y-deposit/

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Kripo
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