Зарплата и научный стаж.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 09 чер, 2018 21:32
Зарплата и научный стаж.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Суб 09 чер, 2018 21:39
По желанию (если, например, был высокий зарплатный коэффициент), можно предоставить документы за более ранний период - их учтут.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Нед 10 чер, 2018 16:01
Re: Байки про банки і не тільки....
5 лет персониф. учета + 5 лет на выбор до 1999 года.
можно крутить, вертеть и комбинировать.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Знавці Туреччини, підкажіть - чим тама вигідніше платити? Є бакси, євро, гривні, картки в даних валютах пінбанк і бегемот, кредитки моно й алли. Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:04
любой долларовой картой, или кредиткой аллы с рассрочкой, наличный обмен будет менее выгодный - доллар будет выгодней, чем евро однозначно
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:10
Re: Байки про банки і не тільки....
ха-ха-ха...
как нам смешно...
это ситуация "развал государства" и что интересно, вклады в ВАЛЮТЕ после СССР таки были возвращены и именно в ВАЛЮТЕ!
Байки про банки і не тільки....
Внешэкономбанк России долго упирался, но в 1997 году помойму таки вернул в Украину все валютные вклады, понятно их было тогда не много...
да, а вот теперь посмеемся...
Востаннє редагувалось Kripo в Пон 11 чер, 2018 16:28, всього редагувалось 2 разів.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:25
выгодней всего наличной лирой,можно поменять немного в аэропорту,в Стамбуле например очень много "обменок" и курс там меняется каждую минуту в зависимости от курса доллара к лире на форексе. Можно совсем немного поменять здесь,у нас есть турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры и курс относительно неплохой.
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:32
учитывая что по доллару в маломальски приличных банках ставки нулевые, а жирные аж 3-4% минус налоги дают всякие отстои типа глобуса и т.п. - несите бесполатно в любой иностранный банк, если хотите сэкономить на ячейке - рисковать доходность в 3% неся валюту во всякое *г**** лично я не буду. Ну в какой то укргос как вариант.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:36
4%
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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