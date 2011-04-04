RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:50

Kripo 3.5%
mksm
 
Повідомлень: 19
З нами з: 13.08.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:01

  mksm написав:Kripo 3.5%


чито так то?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 24.07.10
Подякував: 167 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ruslan2453 написав:турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры

Кредитвест?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7891
З нами з: 15.04.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:46

  chipmunk написав:
  Ruslan2453 написав:турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры

Кредитвест?


еще кредит-европа формально )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34401
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5466 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 150151152153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 200192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69630
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15970
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4973)
11.06.2018 19:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.