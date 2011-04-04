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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:50
Kripo 3.5%
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mksm
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:01
mksm написав:Kripo
3.5%
чито так то?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Kripo
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:45
Ruslan2453 написав:
турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры
Кредитвест?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Пон 11 чер, 2018 17:46
chipmunk написав: Ruslan2453 написав:
турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры
Кредитвест?
еще кредит-европа формально )
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IMPRINTER
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Додано: Пон 11 чер, 2018 19:42
Ruslan2453 написав: chipmunk написав:
Знавці Туреччини, підкажіть - чим тама вигідніше платити? Є бакси, євро, гривні, картки в даних валютах пінбанк і бегемот, кредитки моно й алли. Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?
выгодней всего наличной лирой,можно поменять немного в аэропорту,в Стамбуле например очень много "обменок" и курс там меняется каждую минуту в зависимости от курса доллара к лире на форексе. Можно совсем немного поменять здесь,у нас есть турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры и курс относительно неплохой.Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Ни в коим случае не меняйте доллары на лиры в аеропорту, или тем более в Украине - продавцы сувениров и прочей xрени предложат вам курс гораздо лучше, а в гостиницах и магазинах лучше расплачиваться картой- как я описал выше
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:48
Investor_K написав:
Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?
Універсал - Зростаючий на 9 міс - 3,5 - 4,5 - 5,5 річних за кожні 3 міс.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:56
Viz написав: Investor_K написав:
Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?
Універсал - Зростаючий на 9 міс - 3,5 - 4,5 - 5,5 річних за кожні 3 міс.
Можна ще Мегабанк глянути.
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Viz
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Додано: Пон 11 чер, 2018 21:03
Укрэксимбанк 4,2
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