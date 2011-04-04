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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:01
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 11 чер, 2018 17:46
еще кредит-европа формально )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:42
Ни в коим случае не меняйте доллары на лиры в аеропорту, или тем более в Украине - продавцы сувениров и прочей xрени предложат вам курс гораздо лучше, а в гостиницах и магазинах лучше расплачиваться картой- как я описал выше
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:48
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:56
Додано: Пон 11 чер, 2018 22:21
как там Барсик поживает ?)
Что-то его все оздоровить не могут , одновременно НБУ боится ввести ВА
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 чер, 2018 00:04
господа вы теперь поняли чего Минфин теперь требует отправлять им копии договоров?
очкуют повторения ситуации с Тастом ... Фонд требует от Минфина вернуть деньги что траст уплатил минфину )))
пришло на почту
Добрый день!
В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.
Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.
Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.
Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
Наш адрес: deposits@minfin.com.ua
Наш вайбер: 099 560 75 29
Мы будем благодарны Вам за оказанную помощь.
Приносим извинения за беспокойство.
С уважением, Минфин.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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