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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:50

Kripo 3.5%
mksm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:01

  mksm написав:Kripo 3.5%


чито так то?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ruslan2453 написав:турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры

Кредитвест?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 17:46

  chipmunk написав:
  Ruslan2453 написав:турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры

Кредитвест?


еще кредит-европа формально )
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 19:42

  Ruslan2453 написав:
  chipmunk написав:Знавці Туреччини, підкажіть - чим тама вигідніше платити? Є бакси, євро, гривні, картки в даних валютах пінбанк і бегемот, кредитки моно й алли. Чим вигідніше платити, якщо нал - то що краще везти і чи слід міняти на їх ліри?


выгодней всего наличной лирой,можно поменять немного в аэропорту,в Стамбуле например очень много "обменок" и курс там меняется каждую минуту в зависимости от курса доллара к лире на форексе. Можно совсем немного поменять здесь,у нас есть турецкий банк(не помню название),в нем продают лиры и курс относительно неплохой.

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Ни в коим случае не меняйте доллары на лиры в аеропорту, или тем более в Украине - продавцы сувениров и прочей xрени предложат вам курс гораздо лучше, а в гостиницах и магазинах лучше расплачиваться картой- как я описал выше
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:48

  Investor_K написав:Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?

Універсал - Зростаючий на 9 міс - 3,5 - 4,5 - 5,5 річних за кожні 3 міс.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:56

  Viz написав:
  Investor_K написав:Ув. комрады.
Подскажите плз куда пристроить свободные доллары?

Універсал - Зростаючий на 9 міс - 3,5 - 4,5 - 5,5 річних за кожні 3 міс.


Можна ще Мегабанк глянути.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 21:03

Укрэксимбанк 4,2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:21

как там Барсик поживает ?)

Что-то его все оздоровить не могут , одновременно НБУ боится ввести ВА
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:04

господа вы теперь поняли чего Минфин теперь требует отправлять им копии договоров?
очкуют повторения ситуации с Тастом ... Фонд требует от Минфина вернуть деньги что траст уплатил минфину )))

пришло на почту

Добрый день!
В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.

Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.

Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.

Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.

Наш адрес: deposits@minfin.com.ua

Наш вайбер: 099 560 75 29

Мы будем благодарны Вам за оказанную помощь.

Приносим извинения за беспокойство.

С уважением, Минфин.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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