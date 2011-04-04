господа вы теперь поняли чего Минфин теперь требует отправлять им копии договоров?
очкуют повторения ситуации с Тастом ... Фонд требует от Минфина вернуть деньги что траст уплатил минфину )))
пришло на почту
Добрый день!
В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.
Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.
Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.
Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
Наш адрес: deposits@minfin.com.ua
Наш вайбер: 099 560 75 29
Мы будем благодарны Вам за оказанную помощь.
Приносим извинения за беспокойство.
С уважением, Минфин.