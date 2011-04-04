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господа вы теперь поняли чего Минфин теперь требует отправлять им копии договоров? очкуют повторения ситуации с Тастом ... Фонд требует от Минфина вернуть деньги что траст уплатил минфину )))
пришло на почту
Добрый день! В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.
Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.
Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.
Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
IMPRINTER написав:господа вы теперь поняли чего Минфин теперь требует отправлять им копии договоров? очкуют повторения ситуации с Тастом ... Фонд требует от Минфина вернуть деньги что траст уплатил минфину )))
пришло на почту
Добрый день! В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.
Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.
Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.
Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
IMPRINTER написав:просто Фонд решил наипать Минфин ... точнее Фонд считает что Траст заплатил Минфину за привлечение клиентов необосновано мол нет для этого подтверждающих документов.
Ну а клиенты Траста здесь причём? У Траста и Минфина должны были быть некие договорные отношения, с бумагами и печатями, мокрыми Похоже, шо их не было или все было сделано через пень-колоду. Теперь Минфин надеется на добрую волю клиента, который готов, по сути дела, дать показания в суде, засветить свои КБ, по которым возможно и криво выплачены налоги...
Да и копия договора сейчас стрёмно выглядит. Сам договор двустронний, с конфиденс инф-ей... Чо его светить 3му лицу? Хай Минфин придумает свой договор на посреднич./инф-е услуги и подкорректирует правовое поле своей работы
IMPRINTER Мы отправили такие письма клиентам, которые участвовали в акции с февраля по июнь 2016 года Клиентов, которые предоставят договор в суд вызывать не будут их договора нужны для того, чтобы мы могли подтвердить, что эти клиенты действительно разместили вклад, так как Фонд говорит, что таких клиентов нет. Если клиент готов нам предоставить договор - мы будем очень признательны