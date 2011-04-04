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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:04

господа вы теперь поняли чего Минфин теперь требует отправлять им копии договоров?
очкуют повторения ситуации с Тастом ... Фонд требует от Минфина вернуть деньги что траст уплатил минфину )))

пришло на почту

Добрый день!
В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.

Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.

Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.

Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.

Наш адрес: deposits@minfin.com.ua

Наш вайбер: 099 560 75 29

Мы будем благодарны Вам за оказанную помощь.

Приносим извинения за беспокойство.

С уважением, Минфин.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 00:28

  IMPRINTER написав: утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.

шо, опять?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 06:34

  IMPRINTER написав:господа вы теперь поняли чего Минфин теперь требует отправлять им копии договоров?
очкуют повторения ситуации с Тастом ... Фонд требует от Минфина вернуть деньги что траст уплатил минфину )))

пришло на почту

Добрый день!
В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.

Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.

Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.

Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.

Наш адрес: deposits@minfin.com.ua

Наш вайбер: 099 560 75 29

Мы будем благодарны Вам за оказанную помощь.

Приносим извинения за беспокойство.

С уважением, Минфин.

тоже размещался тогда в Трасте, но писем не получал...
Недавно по Альянсу выплатили без всяких подтверждений
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:05

la9

по новым правилам уже надо не тока указать номер договора но и прикрепить скан его )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:06

  mephala написав:
  IMPRINTER написав: утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.

шо, опять?


просто Фонд решил наипать Минфин ... точнее Фонд считает что Траст заплатил Минфину за привлечение клиентов необосновано мол нет для этого подтверждающих документов.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:20

  IMPRINTER написав:
  mephala написав:
  IMPRINTER написав: утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.

шо, опять?


просто Фонд решил наипать Минфин ... точнее Фонд считает что Траст заплатил Минфину за привлечение клиентов необосновано мол нет для этого подтверждающих документов.

Будете Минфину по Трасту подтверждающие документы предоставлять?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:просто Фонд решил наипать Минфин ... точнее Фонд считает что Траст заплатил Минфину за привлечение клиентов необосновано мол нет для этого подтверждающих документов.

Ну а клиенты Траста здесь причём?
У Траста и Минфина должны были быть некие договорные отношения, с бумагами и печатями, мокрыми :P Похоже, шо их не было или все было сделано через пень-колоду.
Теперь Минфин надеется на добрую волю клиента, который готов, по сути дела, дать показания в суде, засветить свои КБ, по которым возможно и криво выплачены налоги...

Да и копия договора сейчас стрёмно выглядит. Сам договор двустронний, с конфиденс инф-ей... Чо его светить 3му лицу? Хай Минфин придумает свой договор на посреднич./инф-е услуги и подкорректирует правовое поле своей работы :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:56

clientage

Минфин просит просто помочь им с суде с бандитами из Фонда - там написано в сослагательном наклонении - если вам не сложно просьба прислать.
для новых акций - это уже обязательное условие.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Из депозитов в гособлигации: украинцы перекладывают свою гривну https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... u--3871426
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:44

IMPRINTER Мы отправили такие письма клиентам, которые участвовали в акции с февраля по июнь 2016 года
Клиентов, которые предоставят договор в суд вызывать не будут
их договора нужны для того, чтобы мы могли подтвердить, что эти клиенты действительно разместили вклад, так как Фонд говорит, что таких клиентов нет.
Если клиент готов нам предоставить договор - мы будем очень признательны

С ув.
Ірина_
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