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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:20

zzzzzz
ты сегодня какой-то взволнованный :)
это шутка была.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:24

  zzzzzz написав:в Вышгороде разбойное нападение , есть раненые.
Похитили 7 млн грн и 250 тыс.долларов.

По информации с разных сайтов было нападение на отделение банка ( или нападение на инкасаторов )

Полиция объявила план "перехват"

https://kiev.informator.ua/2018/06/12/o ... restorana/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:27

clientage
Та да....шутники блин
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:30

Скажите, где http://rewards.mastercard.ua/banks самые выгодные условия по программе МК Ревардс для систематических оплат в интернете на забугорных сайтах? Или условия у банков одинаковые?
la9
 
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