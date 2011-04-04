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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 153154155156>
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:20

zzzzzz
ты сегодня какой-то взволнованный :)
это шутка была.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:24

  zzzzzz написав:в Вышгороде разбойное нападение , есть раненые.
Похитили 7 млн грн и 250 тыс.долларов.

По информации с разных сайтов было нападение на отделение банка ( или нападение на инкасаторов )

Полиция объявила план "перехват"

https://kiev.informator.ua/2018/06/12/o ... restorana/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:27

clientage
Та да....шутники блин
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:30

Скажите, в каком из банков http://rewards.mastercard.ua/banks и по какому продукту будут самые интересные условия по программе МК Ревардс для систематических оплат в интернете на забугорных сайтах (иная валюта)?
Востаннє редагувалось la9 в Вів 12 чер, 2018 17:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:48

  zzzzzz написав:в Вышгороде разбойное нападение , есть раненые.

Бабченко? :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:41

Новая метла метет по новому.
После смены министра финансов, Минфин сразу поднял ставки по ОВГЗ.

Сегодня прошли аукционы по размещению.
Ставка по 9 месячным ОВГЗ поднялась с 17,25% до 17,5%

По 12 месячным поднялась с 17 до 17,5%

По трехлеткам с 16,15% до 16,5%

По долларовым 1,5 годичным поднялась на 0,1 пп до 5,7%

Судя по всему Минфин не выполняет план по объему привлечения и вынужден поднимать ставки. Гривны удалось привлечь 1,249 млрд.

Так же привлекли 234 млн долларов но это на фоне завтрашнего погашения на 384 млн , то есть по факту имеем недобор.


Вообщем Минфин уже сделал ставки 17,5% не только по 3 и 6 месячным, но и по 9 и 12 месячным ОВГЗ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:55

zzzzzz, пошло пирамидостроение :-)
Это даже локально может удерживать гривну на плаву. Но как только рост ставок замедлится - гривневую дамбу прорвёт.
Но это тут и так все знают, как и о последствиях.

Имеем нашу классическую украинскую "сжимающуюся пружину"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:15

Національний банк України
3 ч ·
#pressrelease
Національний банк України спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

По-перше, Національний банк спрощує оформлення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

Банки зможуть оформлювати квитанції про валютно-обмінну операцію не лише в паперовій формі, а і в електронному виді. Відповідно банки отримають можливість зберігати відповідні документи в електронній формі. Також за згодою клієнта банк матиме можливість не оформлювати клієнту паперовий документ.

В свою чергу, інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, оформлюватимуть для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом – документом, який друкується реєстратором розрахункових операцій (РРО). Відповідно. вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції.

При цьому і банки, і фінансові установи не будуть вимагати підпис клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума валютно-обмінної операції буде менша ніж 150 тис. грн.

По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.

По-третє, банки та фінансові установи отримають можливість оформлювати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа.

Детальніше у прес-релізі: bit.ly/2JAD6PC
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:18

  la9 написав:Скажите, в каком из банков http://rewards.mastercard.ua/banks и по какому продукту будут самые интересные условия по программе МК Ревардс для систематических оплат в интернете на забугорных сайтах (иная валюта)?


там почти у всех одинаково 10 грн. = 1 балл
НО там же не каждую карты вы сможете открыть ... там же большинство кредиток, которую могут не дать ...
так что у вас не такой большой выбор как вам кажется
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:31

  IMPRINTER написав:
  la9 написав:Скажите, в каком из банков http://rewards.mastercard.ua/banks и по какому продукту будут самые интересные условия по программе МК Ревардс для систематических оплат в интернете на забугорных сайтах (иная валюта)?


там почти у всех одинаково 10 грн. = 1 балл
НО там же не каждую карты вы сможете открыть ... там же большинство кредиток, которую могут не дать ...
так что у вас не такой большой выбор как вам кажется

та да... я это уже понял, когда начал изучать...
la9
 
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