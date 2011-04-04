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Скажите, в каком из банков http://rewards.mastercard.ua/banks и по какому продукту будут самые интересные условия по программе МК Ревардс для систематических оплат в интернете на забугорных сайтах (иная валюта)?
Востаннє редагувалось la9 в Вів 12 чер, 2018 17:56, всього редагувалось 2 разів.
Національний банк України 3 ч · #pressrelease Національний банк України спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.
По-перше, Національний банк спрощує оформлення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.
Банки зможуть оформлювати квитанції про валютно-обмінну операцію не лише в паперовій формі, а і в електронному виді. Відповідно банки отримають можливість зберігати відповідні документи в електронній формі. Також за згодою клієнта банк матиме можливість не оформлювати клієнту паперовий документ.
В свою чергу, інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, оформлюватимуть для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом – документом, який друкується реєстратором розрахункових операцій (РРО). Відповідно. вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції.
При цьому і банки, і фінансові установи не будуть вимагати підпис клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума валютно-обмінної операції буде менша ніж 150 тис. грн.
По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.
По-третє, банки та фінансові установи отримають можливість оформлювати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа.
la9 написав:Скажите, в каком из банков http://rewards.mastercard.ua/banks и по какому продукту будут самые интересные условия по программе МК Ревардс для систематических оплат в интернете на забугорных сайтах (иная валюта)?
там почти у всех одинаково 10 грн. = 1 балл НО там же не каждую карты вы сможете открыть ... там же большинство кредиток, которую могут не дать ... так что у вас не такой большой выбор как вам кажется
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la9 написав:Скажите, в каком из банков http://rewards.mastercard.ua/banks и по какому продукту будут самые интересные условия по программе МК Ревардс для систематических оплат в интернете на забугорных сайтах (иная валюта)?
там почти у всех одинаково 10 грн. = 1 балл НО там же не каждую карты вы сможете открыть ... там же большинство кредиток, которую могут не дать ... так что у вас не такой большой выбор как вам кажется