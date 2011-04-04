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zzzzzz написав:Новая метла метет по новому. После смены министра финансов, Минфин сразу поднял ставки по ОВГЗ.
Сегодня прошли аукционы по размещению. Ставка по 9 месячным ОВГЗ поднялась с 17,25% до 17,5%
По 12 месячным поднялась с 17 до 17,5%
По трехлеткам с 16,15% до 16,5%
По долларовым 1,5 годичным поднялась на 0,1 пп до 5,7%
Судя по всему Минфин не выполняет план по объему привлечения и вынужден поднимать ставки. Гривны удалось привлечь 1,249 млрд.
Так же привлекли 234 млн долларов но это на фоне завтрашнего погашения на 384 млн , то есть по факту имеем недобор.
Вообщем Минфин уже сделал ставки 17,5% не только по 3 и 6 месячным, но и по 9 и 12 месячным ОВГЗ.
Господа! Было бы замечательно, если бы кто-то дал небольшой лайфхак по покупке ОВГЗ. Собственно, тарифы торговцев и банков? Порог входа у тех и других. Кто через какого торговца покупал, ваше мнение о торговце? Кто хранитель (если у торговца нет лицензии на депозитарную деят-ть) и другие нюансы, на которые необходимо обратить внимание. Гугл работает, интересует именно практика.
Было бы многим полезно. Либо ткните, где на форуме обсуждается! Спасибо
zzzzzz написав:Національний банк України 3 ч · По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.
Я так розумію невдовзі кеди можна ховати і відкуплятися можна онлайн як в старі добрі часи в п24?)) По ходу й моно ж не просто так p2p з валютних карт анонсував))
Національний банк України 3 ч · #pressrelease Національний банк України спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют. ..... По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.
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Интересно, каких приборов? И когда в приват24 вернут покупку?
Lazer88 написав:Интересно, каких приборов? И когда в приват24 вернут покупку?
"ПЛАТІЖНИЙ ПРИСТРІЙ – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою."
Як тільки, так і зразу)) Постанова набуває чинності з 1 липня.
zzzzzz написав:Національний банк України 3 ч · По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.
Я так розумію невдовзі кеди можна ховати і відкуплятися можна онлайн як в старі добрі часи в п24?)) По ходу й моно ж не просто так p2p з валютних карт анонсував))
Гривна — наше все На 1 мая 2018 года в 51 банке физлица хранили 250 млрд грн вкладов в национальной валюте. Это на 16,9 млрд грн (7,26%) больше, чем в начале 2018 года. Больше всего гривневых сбережений вкладчики отнесли в ПриватБанк, Ощадбанк и Альфа-Банк. Общий портфель гривневых депозитов физлиц этой тройки вырос более чем на 1 млрд грн. Львиную долю прироста обеспечил ПриватБанк.
Diman написав:а смысл? курс привата уже давно не самый вкусный
То для прикладу, як один із відомих варіантів покупки валюти. Та й в приваті онлайн продаж валюти працював попри заборону НБУ. А тепер кожному банку дають зелене світло)) Інші банки підтягнуться досить швидко, я не сумніваюся))