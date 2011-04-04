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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:34

  zzzzzz написав:Новая метла метет по новому.
После смены министра финансов, Минфин сразу поднял ставки по ОВГЗ.

Сегодня прошли аукционы по размещению.
Ставка по 9 месячным ОВГЗ поднялась с 17,25% до 17,5%

По 12 месячным поднялась с 17 до 17,5%

По трехлеткам с 16,15% до 16,5%

По долларовым 1,5 годичным поднялась на 0,1 пп до 5,7%

Судя по всему Минфин не выполняет план по объему привлечения и вынужден поднимать ставки. Гривны удалось привлечь 1,249 млрд.

Так же привлекли 234 млн долларов но это на фоне завтрашнего погашения на 384 млн , то есть по факту имеем недобор.


Вообщем Минфин уже сделал ставки 17,5% не только по 3 и 6 месячным, но и по 9 и 12 месячным ОВГЗ.

Господа! Было бы замечательно, если бы кто-то дал небольшой лайфхак по покупке ОВГЗ.
Собственно, тарифы торговцев и банков? Порог входа у тех и других. Кто через какого торговца покупал, ваше мнение о торговце? Кто хранитель (если у торговца нет лицензии на депозитарную деят-ть) и другие нюансы, на которые необходимо обратить внимание.
Гугл работает, интересует именно практика.

Было бы многим полезно. Либо ткните, где на форуме обсуждается!
Спасибо
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:36

Re: Байки про банки і не тільки....

zzzzzz написав:Національний банк України
3 ч ·
По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.

Я так розумію невдовзі кеди можна ховати і відкуплятися можна онлайн як в старі добрі часи в п24?)) По ходу й моно ж не просто так p2p з валютних карт анонсував))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:40

Re: Байки про банки і не тільки....

zzzzzz написав:
Національний банк України
3 ч ·
#pressrelease
Національний банк України спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.
.....
По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.

....


Интересно, каких приборов? И когда в приват24 вернут покупку? ;)
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:46

stryzhko

Прикрутят комиссию 1% и на этом все закончиться :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Lazer88 написав:Интересно, каких приборов? И когда в приват24 вернут покупку? ;)


"ПЛАТІЖНИЙ ПРИСТРІЙ – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою."

Як тільки, так і зразу)) Постанова набуває чинності з 1 липня.

 
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 20:50

  stryzhko написав:
zzzzzz написав:Національний банк України
3 ч ·
По-друге, Національний банк надає можливість фізичним особам не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням платіжних пристроїв.

Я так розумію невдовзі кеди можна ховати і відкуплятися можна онлайн як в старі добрі часи в п24?)) По ходу й моно ж не просто так p2p з валютних карт анонсував))

а смысл?
курс привата уже давно не самый вкусный
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:07

Гривна — наше все
На 1 мая 2018 года в 51 банке физлица хранили 250 млрд грн вкладов в национальной валюте. Это на 16,9 млрд грн (7,26%) больше, чем в начале 2018 года.
Больше всего гривневых сбережений вкладчики отнесли в ПриватБанк, Ощадбанк и Альфа-Банк. Общий портфель гривневых депозитов физлиц этой тройки вырос более чем на 1 млрд грн. Львиную долю прироста обеспечил ПриватБанк.

https://minfin.com.ua/2018/06/07/33849932/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:40

Клієнти, які у період з 01.06.2018 по 30.08.2018 включно укладуть нові договори банківського вкладу у національній валюті, отримають акційну процентну ставку на таких умовах:

Вид вкладу Строк, днів Сума вкладу, грн. Процентна ставка, річних
Класичний строковий 184-275 від 30 тис. грн. 15%*

Эксим банк
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... f=personal
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Diman написав:а смысл?
курс привата уже давно не самый вкусный

То для прикладу, як один із відомих варіантів покупки валюти. Та й в приваті онлайн продаж валюти працював попри заборону НБУ. А тепер кожному банку дають зелене світло)) Інші банки підтягнуться досить швидко, я не сумніваюся))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:54

  zzzzzz написав:Клієнти, які у період з 01.06.2018 по 30.08.2018 включно укладуть нові договори банківського вкладу у національній валюті, отримають акційну процентну ставку на таких умовах:

Вид вкладу Строк, днів Сума вкладу, грн. Процентна ставка, річних
Класичний строковий 184-275 від 30 тис. грн. 15%*

Эксим банк
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... f=personal


Мда 15% это просто от души. :mrgreen:
Black Jack - White Business
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