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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:00
ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .
Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ
Живите своим умом!
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zzzzzz
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