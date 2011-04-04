ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .
Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 22:00
ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .
Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 чер, 2018 00:46
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