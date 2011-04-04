Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 12 чер, 2018 21:54
zzzzzz написав:
Клієнти, які у період з 01.06.2018 по 30.08.2018 включно укладуть нові договори банківського вкладу у національній валюті, отримають акційну процентну ставку на таких умовах:
Вид вкладу Строк, днів Сума вкладу, грн. Процентна ставка, річних
Класичний строковий 184-275 від 30 тис. грн. 15%*
Эксим банк
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... f=personal
Мда 15% это просто от души.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Вів 12 чер, 2018 22:00
ruvex Если сумма большая то других вариантов нет . Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 13 чер, 2018 00:46
zzzzzz написав: ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .
Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ
или ощад
pret
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Додано: Сер 13 чер, 2018 07:12
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greenozon
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Додано: Сер 13 чер, 2018 07:59
ruvex написав:
Мда 15% это просто от души.
И ещё и кролячий налох надо вычесть и инфляцию,но всё равно находятся меценаты! Я на русалках больше заработаю(c)
bub-har
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