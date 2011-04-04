RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 21:54

  zzzzzz написав:Клієнти, які у період з 01.06.2018 по 30.08.2018 включно укладуть нові договори банківського вкладу у національній валюті, отримають акційну процентну ставку на таких умовах:

Вид вкладу Строк, днів Сума вкладу, грн. Процентна ставка, річних
Класичний строковий 184-275 від 30 тис. грн. 15%*

Эксим банк
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... f=personal


Мда 15% это просто от души. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6173
З нами з: 03.11.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 22:00

ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .
Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27343
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2658 раз.
Подякували: 3900 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 00:46

  zzzzzz написав:ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .
Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ

или ощад
pret
 
Повідомлень: 14
З нами з: 19.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 07:12

Ощад вже під скальпелем

https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 07:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Мда 15% это просто от души.
И ещё и кролячий налох надо вычесть и инфляцию,но всё равно находятся меценаты! Я на русалках больше заработаю(c)
bub-har
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 13.07.16
Подякував: 346 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
Заранее спасибо.
adamsmittttt
 
Повідомлень: 945
З нами з: 27.03.15
Подякував: 778 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:59

  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
Заранее спасибо.

В Ідеї.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24772
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:06

  greenozon написав:Ощад вже під скальпелем

https://news.finance.ua/ua/news/-/42787 ... adiv-fgvfo


У свою чергу, голова правління Ощадбанку Андрій Пишний розповів Forbes, що умови ведення бізнесу на банківському ринку не змінювалися з моменту прийняття в 2001 році закону «Про банки і банківську діяльність». «Правовий режим державної гарантії збереження вкладів в ощадбанку залишається незмінним протягом останніх 20 років, в цій частині банківське законодавство не змінювалось! Гарантія існувала завжди. Вона потрібна і буде збережена», – підкреслює Пишний.

2015
https://news.finance.ua/ua/news/-/36601 ... shhadbanku
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 24.07.10
Подякував: 168 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:00

  zzzzzz написав:ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .
Или дробить по стремным банкам , или в ОВГЗ

Разве в эксиме более 200тыс гарантируется?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 24.10.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 18:11

  zzzzzz написав:ruvex
Если сумма большая то других вариантов нет .

если сумма действительно большая, то ее не возьмут в ексим без документов\справок
J
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 154155156157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 200318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56993)
13.06.2018 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.