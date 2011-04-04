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Когда Киев получит выделенный Европой 1 млрд евро и получит ли вообще — Би-би-си
Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Об этом сегодня пишет Би-би-си.
Однако это решение Европарламента еще требует дальнейшего утверждения Советом ЕС. Также предложение могут вернуть в парламент, если к документу внесут существенные поправки.
Помощь для Украины в размере один миллиард евро рассчитана на несколько лет и может предоставляться двумя траншами.
Даже в случае окончательного утверждения органами ЕС предложения Еврокомиссии, предоставление средств будет предметом дальнейших переговоров с Украиной и будет зависеть от выполнения ряда требований в сфере борьбы с коррупцией и продолжения Киевом сотрудничества с Международным валютным фондом.
Поэтому в ЕС после анализа выполнения этих пунктов будут принимать отдельное решение.
Как написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк, при положительном сценарии Украина может получить первый транш не раньше сентября 2018 года.
Макрофинансовая помощь от ЕС — это на самом деле кредит, который Украина фактически получит в беспроцентное пользование на срок до 15 лет.
Новая программа и старые требования
В конце 2017 года стало известно, что из-за невыполнения Украиной ряда требований третьей программы макрофинансовой помощи Киев не получил последние 600 млн евро.
Тогда одной из главных преград стал отказ Украины снять запрет на экспорт леса-круляка. В рекомендациях комитета иностранных дел Европарламента говорится, что решение по каждому отдельному траншу помощи будет приниматься после выполнения условий, в число которых могут войти и невыполненные во время третьей программы сотрудничества.
В ноябре 2017 года на саммите в Брюсселе объявили, что взамен недовыполненной третьей программы, во время которой Киев получил 1,2 млрд евро в 2015-2017 годах, украинцам предложат четвертую с новыми требованиями.
Весной Еврокомиссия сделала законодательное предложение и объявила, что сумма программы — 1 млрд евро, а не 1,8, как предполагалось ранее.
Тогда было четко оговорено, что предоставление новых траншей ЕС для проведения структурных реформ будет зависеть от уважения Киевом верховенства права и борьбы с коррупцией, а также от продолжения сотрудничества с МВФ.
Сейчас одним из условий МВФ является создание антикоррупционного суда. Верховная Рада только недавно приняла необходимый закон.
В фонде и в ЕС пока не делали заявлений относительно того, действительно ли этот закон отвечает требованиям, которые выдвигали западные доноры украинским властям. Там объявили, что оценят документ после тщательного ознакомления с его положениями.
ФРС США повысила ставку и ускорит ужесточение политики
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в среду принял решение снова повысить ставку по федеральным фондам, установив ее на максимальном с 2008 года уровне - в диапазоне 1,75-2% годовых. Новый шаг по ужесточению политики ФРС стал седьмым в цикле, который стартовал в декабре 2015 года, и вторым в этом году. "Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность растет с устойчивой скоростью", - констатирует ФРС в релизе, добавляя, что эти факторы требуют "дальнейшего постепенного повышения ставок". Скорость ужесточения политики, тем временем, возрастет: большинство голосующих членов FOMC - 8 из 13 - считают необходимым поднять ставку еще дважды до конца года и довести общее количество шагов до четырех. Сторонники трех повышений, которых было большинство в марте, теперь оказались в меньшинстве (7 человек). Прогноз ФРС по потребительской инфляции при этом повышен с 2,9% до 3,1%, а по росту ВВП - с 2,8% до 2,9%. Помимо ключевой, кредитной ставки, которая выполняет лишь индикативную роль (реальных кредитов под этот процент ФРС не выдает), американский центробанк повысил ставки по депозитам и операциям обратного репо - основным инструментам ФРС для управления денежным рынком. Ставка, которую ФРС платит за размещаемые на ее счетах резервы, с 14 июля повышена с 1,75% до 1,95% годовых. Ставка по операциям обратного репо выросла с 1,5% до 1,75% годовых. Дисконтная ставка - для кредитов банкам первичным дилерам - повышена с 2,25% до 2,5% годовых. Помимо этого на треть - до 40 млрд долларов в месяц - увеличится объем операций по сокращению баланса: ФРС будет гасить казначейские облигации на 24 млрд долларов, а ипотечные - на 16. Из-за ужесточения политики в США развивающиеся рынки теряют инвесторов. По мере как долларовая ликвидность изымается с рынков, а доходности в Штатах растут, инвесторы бегут безрисковые активы, но это не заставит ФРС свернуть с пути, говорит Стивен Джен, главный исполнительный директор хедж-фонда Eurizon SLJ Capital в Лондоне: "Инфляция в США, скорее всего, продолжит повышаться, вынуждая ФРС делать то, что ей нужно". Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года. С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года. На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.
Голова Національного банку Яків Смолій подав кандидатуру заступника голови правління ВТБ Банку Сергія Холода на посаду заступника голови регулятора, а Катерини Рожкової - на посаду першого заступника голови.
Про це Українським Новинам повідомило джерело на фінансовому ринку.
"Призначення Холода заступником і Рожкової першим заступником очікується у п'ятницю", - сказав він.
Він додав, що Рада НБУ може розглянути питання про їх призначення на позачерговому засіданні у п'ятницю, 15 червня.