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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 02:36
adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
В Форварде
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:31
lubopytnaya написав: adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
В Форварде
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.
А Алла, Укрсоц, ВТБ??
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la9
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