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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 02:36
adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
В Форварде
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:31
lubopytnaya написав: adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
В Форварде
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.
А Алла, Укрсоц, ВТБ??
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:40
lubopytnaya написав: adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
В Форварде
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.
В Фарса обслуговування привязане до відділення частково.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:42
la9 написав: lubopytnaya написав: adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям
В Форварде
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.
А Алла, Укрсоц, ВТБ??
Укрсоца вже по суті немає - Алла захавала.
Про БТБ вже слід забувати.
А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:03
Квесторе_поверніться написав:
В Фарса обслуговування привязане до відділення частково.
і в чому полягає ця частковість?
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:08
Квесторе_поверніться написав:
А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.
У Алки есть текущий и Ощадный, оба пополняются напряму на 2620
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:48
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
В Фарса обслуговування привязане до відділення частково.
і в чому полягає ця частковість?
Якщо знімаєш готівку в відділенні А з рахунку відкритого в відділенні Б вимагають з Б копію підпису. Іноді ця процедура тягнеться доволі довго.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:49
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.
У Алки есть текущий и Ощадный, оба пополняются напряму на 2620
МАБ каже що слід поповнювати через транзитний.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:51
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.
У Алки есть текущий и Ощадный, оба пополняются напряму на 2620
МАБ каже що слід поповнювати через транзитний.
это по картам. По текущему МАБ говорит, что пополнение напрямую
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la9
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