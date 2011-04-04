RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 02:36

  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям

В Форварде :D
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:31

  lubopytnaya написав:
  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям

В Форварде :D
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.

А Алла, Укрсоц, ВТБ??
la9
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 02.07.09
Подякував: 168 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:40

  lubopytnaya написав:
  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям

В Форварде :D
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.

В Фарса обслуговування привязане до відділення частково.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24790
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:42

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:
  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста,
1) в каких банках настоящий счёт 2620, видный наружу не через транзитник
2) в каких банках обслуживание не привязано к отделениям

В Форварде :D
Текущий(ТекСчет ДЕПО UAH)
и СберСчет.

А Алла, Укрсоц, ВТБ??

Укрсоца вже по суті немає - Алла захавала.
Про БТБ вже слід забувати.
А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24790
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:В Фарса обслуговування привязане до відділення частково.


і в чому полягає ця частковість?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.

У Алки есть текущий и Ощадный, оба пополняются напряму на 2620
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24622
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1969 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:48

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Фарса обслуговування привязане до відділення частково.


і в чому полягає ця частковість?

Якщо знімаєш готівку в відділенні А з рахунку відкритого в відділенні Б вимагають з Б копію підпису. Іноді ця процедура тягнеться доволі довго.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24790
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:49

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.

У Алки есть текущий и Ощадный, оба пополняются напряму на 2620

МАБ каже що слід поповнювати через транзитний.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24790
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:51

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А Алла ж через транзитний працює.
Напряму у виняткових випадках.

У Алки есть текущий и Ощадный, оба пополняются напряму на 2620

МАБ каже що слід поповнювати через транзитний.

это по картам. По текущему МАБ говорит, что пополнение напрямую
la9
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 02.07.09
Подякував: 168 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 200384
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69729
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7237)
15.06.2018 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.