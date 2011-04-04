Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ациональный банк лишил регистрации международную платежную систему (МПС) TYME, которая подконтрольна бизнесмену, владельцу ИК Concorde Capital Игорю Мазепе.
МПС TYME в 2017 году стала самым крупным игроком на рынке платежных систем Украины. Поэтому НБУ анонсировал проверку «социально важно» платежной системы TYME в августе-декабре 2018 года.
Но регулятору пришлось принимать экстренные меры еще до этой проверки.
"Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы "TYME", платежной организацией которой является ООО "ФК" ОМП-2013 ". Соответствующие решения приняло правление НБУ и комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 14 июня", - заявили в НБУ.
В НБУ говорят, что причиной такого решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система "TYME" осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.
МПС TYME обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год, под ее брендом в Украине работает 3,5 тыс. терминалов самообслуживания. В декабре 2015 года МПС TYME прошла плановую проверку НБУ, в 2016 году получила генеральную валютную лицензию.