Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:38
La9, Ви праві, дякую за суттєве зауваження.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22
Мульон раз бачив ту туму і ніразу не юзав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 16 чер, 2018 08:35
ruvex написав: zzzzzz написав:
Клієнти, які у період з 01.06.2018 по 30.08.2018 включно укладуть нові договори банківського вкладу у національній валюті, отримають акційну процентну ставку на таких умовах:
Вид вкладу Строк, днів Сума вкладу, грн. Процентна ставка, річних
Класичний строковий 184-275 від 30 тис. грн. 15%*
Эксим банк
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... f=personal
Мда 15% это просто от души.
Вот почему
https://zn.ua/ECONOMICS/ukrgazdobycha-v ... 6828_.html
Наблюдатель
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Додано: Суб 16 чер, 2018 09:54
Bosstone
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Додано: Суб 16 чер, 2018 11:09
Сумнівно це все виглядає.
В Україні можлива зміна Президента...ніхто гарантій дати не може.
Описана схема продажі Сбєра є сумнівною.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:42
В России бузят на кухнях по поводу изменений в налоговом кодексе - все поступления на карточные счета граждан облагаются подоходным налогом с 1 июля, если не доказан неналоговый характер поступлений - например, имеется договор о займе, то есть имеется возврат средств и тд.
Думаю, нам надо готовится к этому. Мой прогноз в 2020 году. Как раз выборы пройдут.
freeze
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:49
freeze написав:
Думаю, нам надо готовится к этому. Мой прогноз в 2020 году. Как раз выборы пройдут.
согласен. всё к этому идёт последние года два.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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