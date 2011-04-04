RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:38

La9, Ви праві, дякую за суттєве зауваження.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24812
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:22

Re: Байки про банки і не тільки....

Мульон раз бачив ту туму і ніразу не юзав :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7901
З нами з: 15.04.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:35

  ruvex написав:
  zzzzzz написав:Клієнти, які у період з 01.06.2018 по 30.08.2018 включно укладуть нові договори банківського вкладу у національній валюті, отримають акційну процентну ставку на таких умовах:

Вид вкладу Строк, днів Сума вкладу, грн. Процентна ставка, річних
Класичний строковий 184-275 від 30 тис. грн. 15%*

Эксим банк
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... f=personal


Мда 15% это просто от души. :mrgreen:


Вот почему
https://zn.ua/ECONOMICS/ukrgazdobycha-v ... 6828_.html
Наблюдатель
 
Повідомлень: 192
З нами з: 02.02.14
Подякував: 67 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 09:54

Николай Лагун таки возвращается
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 5fec4e86f/
Bosstone
 
Повідомлень: 706
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 11:09

  Bosstone написав:Николай Лагун таки возвращается
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 5fec4e86f/

Сумнівно це все виглядає.
В Україні можлива зміна Президента...ніхто гарантій дати не може.
Описана схема продажі Сбєра є сумнівною.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24812
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:42

В России бузят на кухнях по поводу изменений в налоговом кодексе - все поступления на карточные счета граждан облагаются подоходным налогом с 1 июля, если не доказан неналоговый характер поступлений - например, имеется договор о займе, то есть имеется возврат средств и тд.
Думаю, нам надо готовится к этому. Мой прогноз в 2020 году. Как раз выборы пройдут.
freeze
4
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2164 раз.
Подякували: 2998 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 12:49

  freeze написав:Думаю, нам надо готовится к этому. Мой прогноз в 2020 году. Как раз выборы пройдут.

согласен. всё к этому идёт последние года два.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12908
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1727 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 200448
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69758
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16015
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2924)
17.06.2018 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.