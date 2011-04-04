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В России бузят на кухнях по поводу изменений в налоговом кодексе - все поступления на карточные счета граждан облагаются подоходным налогом с 1 июля, если не доказан неналоговый характер поступлений - например, имеется договор о займе, то есть имеется возврат средств и тд. Думаю, нам надо готовится к этому. Мой прогноз в 2020 году. Как раз выборы пройдут.
freeze написав:В России бузят на кухнях по поводу изменений в налоговом кодексе - все поступления на карточные счета граждан облагаются подоходным налогом с 1 июля, если не доказан неналоговый характер поступлений - например, имеется договор о займе, то есть имеется возврат средств и тд. Думаю, нам надо готовится к этому. Мой прогноз в 2020 году. Как раз выборы пройдут.
Приватний переказ на рахунок 3-ьої особи захочуть вдарити податком?
freeze написав:В России бузят на кухнях по поводу изменений в налоговом кодексе - все поступления на карточные счета граждан облагаются подоходным налогом с 1 июля, если не доказан неналоговый характер поступлений - например, имеется договор о займе, то есть имеется возврат средств и тд. Думаю, нам надо готовится к этому. Мой прогноз в 2020 году. Как раз выборы пройдут.
Приватний переказ на рахунок 3-ьої особи захочуть вдарити податком?
На жену, тёщу, сынулю? При переводе нуна будет указывать номер свид-ва о браке, рождении... а для тёщи сразу два: свид-во о рождении жены, и свид-во о браке. Ужас