Додано: Нед 17 чер, 2018 15:33



https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 5fec4e86f/ Николай Лагун таки возвращается





Перед банкротством почти каждый олигарх разворовал собственный банк, выбросив пустую оболочку на произвол судьбы. Но особой дерзостью отличился владелец "Дельты" Николай Лагун. После него остались десятки тысяч обманутых вкладчиков.



Общая сумма мошеннических операций, через которые из банка выводились деньги, составила $2,6 миллиарда. По текущему курсу, это порядка 75 миллиардов гривен! На эту сумму вся Украина может жить несколько месяцев.



Сложно придумать ситуацию, в которой случились хищения на 75 миллиардов, а Лагун о них ничего не знал.



Столь гигантские цифры говорят о простом факте: Николай Лагун сознательно довел "Дельту" до банкротства и вывел из него МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ.



Но теперь все это в прошлом. В конце концов, сколько можно преследовать человека за ошибки молодости?



Николай Лагун собирается вернуться на банковский рынок Украины. И теперь он точно будет вести себя хорошо.





Из ста банков, которые закрылись после Майдана, случай "Дельты" стал крупнейшим. По сравнению с ним, меркнут даже падение "Форума", VAB Bank и "Финансов и кредита".Но особой дерзостью отличился владелец "Дельты" Николай Лагун. После него остались десятки тысяч обманутых вкладчиков.Общая сумма мошеннических операций, через которые из банка выводились деньги, составила $2,6 миллиарда. По текущему курсу, это порядка 75 миллиардов гривен! На эту сумму вся Украина может жить несколько месяцев.Сложно придумать ситуацию, в которой случились хищения на 75 миллиардов, а Лагун о них ничего не знал.Столь гигантские цифры говорят о простом факте: Николай Лагун сознательно довел "Дельту" до банкротства и вывел из него МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ.Но теперь все это в прошлом. В конце концов, сколько можно преследовать человека за ошибки молодости?Николай Лагун собирается вернуться на банковский рынок Украины. И теперь он точно будет вести себя хорошо.

Лагун все-таки собирается купить "Сбербанк России" в интересах Валерия Хорошковского.



Сделка уже на мази и курируется Банковой. Получено высшее одобрение президента.



Неизвестно, кто именно уговорил Хорошковского и на каких условиях. Возможно, его напугала возможность победы на выборах Тимошенко, которая находится в перманентном конфликте с Фирташем. Возможно, "монакскому сидельцу" просто стало скучно.



В рамках достигнутых договоренностей, произошел целый ряд изменений на поле власти. Скажем, главой Нацкомиссии по рынку электроэнергетики стала дружественная Фирташу и Ко Оксана Кривенко.



А кроме этого олигарх-невозвращенец решил выкупить "дочку" "Сбербанка России" в Украине. Сделав это, Хорошковский не только получит собственный крупный банк на опустевшем финансовом рынке Украины. Самое главное, – Валерий Иванович подставит плечо друзьям из России.



Главе Сбербанка РФ Герману Грефу нужно минимизировать свои потери от инвестиций в Украину, а для этого необходимо вывести банк из-под санкций – украинских и американских – и продать. А еще – нужно сохранить канал для вливания денег в российские проекты внутри Украины.



Именно гениальному Лагуну принадлежит идея, как вывести "Сбербанк" в Украине из-под санкций, чтобы продать его Хорошковскому. Но как и все генальные идеи Лагуна, провернуть эту операцию невозможно без админресурса Нацбанка и АП, – которые должны санкционировать обход собственных же антироссийских санкций.



Этому предшествовала непонятная возня вокруг "дочек" российских госбанков в Украине. С одной стороны, они стопроцентно подпадали под санкции, которые ввели и Украина, и США. Не ввести санкции было нельзя. С другой стороны, эти самые санкции Нацбанк Украины сформулировал так удачно, что российские банки продолжали беспрепятственно работать в нашей стране.



https://realist.online/article/sankcii- ... skie-banki



Тем не менее, проблемы возникли. Санкции действовали, потому что они американские. А это означает, что со "Сбербанком" нельзя работать – иначе сам подпадешь под санкции. Так начала рушиться клиентская база "Сбера" в Украине.



Ситуация оказалась очень удобной. С одной стороны, НБУ "крышевал" российские банки. С другой, сложности с работой в Украине от этого не исчезали.



Такая стратегия – "помогай, но не помогай" – пригодилась нынешним властям Украины в разграблении плохо лежащих ценностей. Например, личный банкир Порошенко подешевке забрал у "Сбера" долги "Донецкстали".



https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/12/634865/



Еще одна цель тактики "помогай, но не помогай" – продать "дочки" российских госбанков в нужные руки, с обязательным "спасибо" в сторону Банковой. Ненужным рукам отказывали, а официально рассказывали, что эти банки никто не хочет покупать.



https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/15/636812/



Другое дело – купить банк, свободный от преследования. Для того, чтобы продажа состоялась, банк должен аннулировать акции, выпущенные после 2014 года. После этого санкции снимут – и "Сбербанк" готов к ребрендингу и новым успехам. А НБУ придержит банк от случайных залетных – чтобы "Сбер" попал в нужные руки, щедро оплачивающие такие услуги.



Когда санкции с "дочки" "Сбербанка" снимут, на арене вновь появится Хорошковский. Управлять банком для него станет ограбивший сотни тысяч сограждан Николай Лагун – скорее всего, через подставных менеджеров. И в этом им снову помогут коммерческие люди из Нацбанка.



Глава "Сбера" в России Герман Греф получит орден за решение проблем в Украине. Россияне сохранят лояльный канал для вливания денег в нужные проекты в Украине, что особенно важно перед выборами. А держать связь, привычно, будут через Фирташа.



Самое интересное в этой истории – личная выгода Петра Порошенко от сделки. Эта выгода состоит из пяти букв: И, Н, Т, Е, Р.



В ответ за лояльность "Интера" олигархам можно просить все, что угодно. От закрывания глаз на потоки российских денег в Украину до титана, газа и удобрений. От облгазов до банального возвращения в Украину. Или на медиа-лояльность Порошенко к своему третьему товарищу, лидеру "Оппоблока" Юрию Бойко.



Во всем этом раскладе вы увидели ответственность чиновников НБУ и Николая Лагуна за банкротство "Дельта Банка"? Правильно, ее нет. Оно и правильно. Что было, то было. Подумаешь, каких-то 75 миллиардов.



В Сбере он сумеет заработать еще больше. Но теперь не только денег, но и геополитические дивиденды. Да и "крыша" в виде Хорошковского, Фирташа и россиян – это для него долгожданная неприкосновенность.

Тем не менее, проблемы возникли. Санкции действовали, потому что они американские. А это означает, что со "Сбербанком" нельзя работать – иначе сам подпадешь под санкции. Так начала рушиться клиентская база "Сбера" в Украине.Когда санкции с "дочки" "Сбербанка" снимут, на арене вновь появится Хорошковский. Управлять банком для него станет ограбивший сотни тысяч сограждан Николай Лагун – скорее всего, через подставных менеджеров. И в этом им снову помогут коммерческие люди из Нацбанка.В ответ за лояльность "Интера" олигархам можно просить все, что угодно. От закрывания глаз на потоки российских денег в Украину до титана, газа и удобрений. От облгазов до банального возвращения в Украину. Или на медиа-лояльность Порошенко к своему третьему товарищу, лидеру "Оппоблока" Юрию Бойко.Во всем этом раскладе вы увидели ответственность чиновников НБУ и Николая Лагуна за банкротство "Дельта Банка"? Правильно, ее нет. Оно и правильно. Что было, то было. Подумаешь, каких-то 75 миллиардов.В Сбере он сумеет заработать еще больше. Но теперь не только денег, но и геополитические дивиденды. Да и "крыша" в виде Хорошковского, Фирташа и россиян – это для него долгожданная неприкосновенность.

любопытная статья , и она далеко не столько о Лагуне сколько о все более четко проявляющейся сути нынешних процессов от управляемого ставленницей порошенко банкопада, вероятно такого же контролируемого разграбления банков, как следствие, сыгравшем наверняка немаловажную роль в обвале гривны. И до сегодняшних реалий - к чему все идет - договорняков нынешней АП с сателитами януковича и через них с рос интересами в Украине. И почему бомбят сми от шустера до 112 но не трогают Интер который уже неоднократны был замечен в антиукраинских , явно пропутинских настроенияхЕстественно такой массовый вывод денег из падающих банков - не только лагуном - с естественныой конвертацией денег в валюту не мог не сказаться на курсе. И, вкупе с лояльностью властей к некоторым персоналиям в добавок к многим "чудным" возвращенцам, что то подстказывает что подобные процессы были вполне контролируемыми.Уже не говоря о схемах с многомиллионными "премиями" нафтогаза , которые все считают в порядке вещей. Ну еще бы - если прокатила такая грандиозная афера с массовым банкопадом, обвалом гривны в разы, тут какие то несчастные десятки миллионов - проглотят естественно .. А вместо примелькавшейся ручечницы гонтаревой можно поставить ее подружку рожкову своим человеком в НБУ замом , подпаленную на грязных делах в платине. Вся команда по прежнему в сборе.