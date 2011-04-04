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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:56
Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?
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la9
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Додано: Вів 19 чер, 2018 17:08
la9 написав:
Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?
ОТР, ПроКредит
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Сибарит
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Додано: Вів 19 чер, 2018 17:12
Сибарит написав: la9 написав:
Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?
ОТР, ПроКредит
Это через ИБ или отделение?
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la9
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Додано: Вів 19 чер, 2018 17:15
la9 написав:
Это через ИБ или отделение?
Через ИБ.
ОТР до 500К
Прокредит до миллиона.
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Сибарит
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