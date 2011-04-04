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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:56

Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:08

  la9 написав:Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?

ОТР, ПроКредит
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:12

  Сибарит написав:
  la9 написав:Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?

ОТР, ПроКредит

Это через ИБ или отделение?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  la9 написав:Это через ИБ или отделение?

Через ИБ.
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Сибарит
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  #<1 ... 159160161162
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