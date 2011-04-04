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la9 написав:Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?
la9 написав:Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?
la9 Лезть в тарифы лень, поэтому то, что помню. 1. СЭП доступен с карточных счетов. 2. Комиссия есть только в ОТР, но в Прокредите дорогое обслуживание счета. В ОТР обслуживание тоже платное, но есть дешевые варианты. 3. Комиссии за вход нет, но в ОТР это надо смотреть по конкретным продуктам. Я не изучал все продукты. В Прокредите все просто - есть только один вариант карты.
Сибарит написав:la9 Лезть в тарифы лень, поэтому то, что помню. 1. СЭП доступен с карточных счетов. 2. Комиссия есть только в ОТР, но в Прокредите дорогое обслуживание счета. В ОТР обслуживание тоже платное, но есть дешевые варианты. 3. Комиссии за вход нет, но в ОТР это надо смотреть по конкретным продуктам. Я не изучал все продукты. В Прокредите все просто - есть только один вариант карты.