KIM30
Уже нашла, а так да, подошел бы. Несколько форумов пересмотрела,оно всегда так, когда не надо, то попадается часто, а когда надо- куда то все исчезает.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 чер, 2018 06:59
KIM30
Уже нашла, а так да, подошел бы. Несколько форумов пересмотрела,оно всегда так, когда не надо, то попадается часто, а когда надо- куда то все исчезает.
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:07
А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:11
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:20
Влаштовують, але Глобуса в нас немає. Чи про який банк іде мова?
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:20
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:28
В монобанке 10% на остаток по карте. Удобный и бесплатный вход-выход.
Могу в личку дать приглашение, получим по 50грн
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:38
Я уже моноклиент. А про бесплатный вход-выход просветите, плиз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:41
Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других), терминалах, кассах абанка, тас, универсал.
Выход - бесплатным манисендом
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:56
А какие лимиты у Моно на вход выход по манисенду? И как в кассе А пополнить Моню бесплатно? Жаль, что долг на ней при этом погасится...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:01
Я в абанке не пополнял, но думаю так же как и карту абанка.
Дубилет говорил, что до 250к в месяц "вопросов не задают".
За одну операцию максимум 60к.
Дневного лимита как-то не нашёл, может его нет
Всё IMHO
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