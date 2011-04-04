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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 161162163164>
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:59

KIM30
Уже нашла, а так да, подошел бы. Несколько форумов пересмотрела,оно всегда так, когда не надо, то попадается часто, а когда надо- куда то все исчезает.
marina611
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:07

А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:11

  kreuz написав:А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?

Поточні разунки під 10-17% Вас не влаштовують?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:20

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?

Поточні разунки під 10-17% Вас не влаштовують?

Влаштовують, але Глобуса в нас немає. Чи про який банк іде мова?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:20

  kreuz написав:А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?

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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:28

  kreuz написав:Влаштовують, але Глобуса в нас немає. Чи про який банк іде мова?

В монобанке 10% на остаток по карте. Удобный и бесплатный вход-выход.
Могу в личку дать приглашение, получим по 50грн :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:38

  Вкладчик1234 написав:
  kreuz написав:Влаштовують, але Глобуса в нас немає. Чи про який банк іде мова?

В монобанке 10% на остаток по карте. Удобный и бесплатный вход-выход.
Могу в личку дать приглашение, получим по 50грн :)

Я уже моноклиент. А про бесплатный вход-выход просветите, плиз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:41

  kreuz написав:Я уже моноклиент. А про бесплатный вход-выход просветите, плиз.

Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других), терминалах, кассах абанка, тас, универсал.
Выход - бесплатным манисендом
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:56

  Вкладчик1234 написав:
  kreuz написав:Я уже моноклиент. А про бесплатный вход-выход просветите, плиз.

Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других), терминалах, кассах абанка, тас, универсал.
Выход - бесплатным манисендом

А какие лимиты у Моно на вход выход по манисенду? И как в кассе А пополнить Моню бесплатно? Жаль, что долг на ней при этом погасится...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:01

  kreuz написав:А какие лимиты у Моно на вход выход по манисенду? И как в кассе А пополнить Моню бесплатно? Жаль, что долг на ней при этом погасится...

Я в абанке не пополнял, но думаю так же как и карту абанка.
Дубилет говорил, что до 250к в месяц "вопросов не задают".
За одну операцию максимум 60к.
Дневного лимита как-то не нашёл, может его нет :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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