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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:19

  kreuz написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?

Поточні разунки під 10-17% Вас не влаштовують?

Влаштовують, але Глобуса в нас немає. Чи про який банк іде мова?

Конкорд 12, форвард 10, аваль 10
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:21

  la9 написав:Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?

Форвард бесплатно, только там финмон неадекватный - за суммы свыше 150 может вынести мозг
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:24

  Вкладчик1234 написав:Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других)

А просветите, пожалуйста, по нескольким другим банкам, которые делают такую же подлянку при снятии через сторонние п2п, как приват?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:28

  kreuz написав:А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?

Конкорд - карта Доходная, 12%
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:30

  la9 написав:
  Вкладчик1234 написав:Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других)

А просветите, пожалуйста, по нескольким другим банкам, которые делают такую же подлянку при снятии через сторонние п2п, как приват?

СбербанкРФ, Восток, больше не припомню
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:31

  la9 написав:
  Вкладчик1234 написав:Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других)

А просветите, пожалуйста, по нескольким другим банкам, которые делают такую же подлянку при снятии через сторонние п2п, как приват?

В каждом банке есть разные карты, в тарифах некоторых из них выход по п2п платный, по иным бесплатный...
платный выход по п2п со всех карт только у привата и востока
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:28

Re: Байки про банки і не тільки....

А что на счёт Аваля можете сказать? Как туда заходить правильно, в идеале ещё и бесплатно? Выход по р2р там есть дармовой, почём СЭП? И от какой суммы вопросы задают?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:56

а как работают банки и гос.учреждения в субботу 23.06. ?
по пятничному графику?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:05

  flysoulfly написав:а как работают банки и гос.учреждения в субботу 23.06. ?
по пятничному графику?

Да
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