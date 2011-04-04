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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:19
kreuz написав: Квесторе_поверніться написав: kreuz написав:
А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?
Поточні разунки під 10-17% Вас не влаштовують?
Влаштовують, але Глобуса в нас немає. Чи про який банк іде мова?
Конкорд 12, форвард 10, аваль 10
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:21
la9 написав:
Господа, подскажите банк, где через ИБ можно перечислить одной суммой 170-190К? В крайнем случае - за один день. Или посоветуйте - где можно максимально дешево отправить СЄП в обозначенной сумме?
Форвард бесплатно, только там финмон неадекватный - за суммы свыше 150 может вынести мозг
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:24
Вкладчик1234 написав:
Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других)
А просветите, пожалуйста, по нескольким другим банкам, которые делают такую же подлянку при снятии через сторонние п2п, как приват?
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la9
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:28
kreuz написав:
А где сейчас вклады короткие в грн есть, к примеру на недельку под ставку около 10%?
Конкорд - карта Доходная, 12%
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:30
la9 написав: Вкладчик1234 написав:
Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других)
А просветите, пожалуйста, по нескольким другим банкам, которые делают такую же подлянку при снятии через сторонние п2п, как приват?
СбербанкРФ, Восток, больше не припомню
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:31
la9 написав: Вкладчик1234 написав:
Бесплатно можно пополнять с карт других банков в приложении (кроме привата, и неск. других)
А просветите, пожалуйста, по нескольким другим банкам, которые делают такую же подлянку при снятии через сторонние п2п, как приват?
В каждом банке есть разные карты, в тарифах некоторых из них выход по п2п платный, по иным бесплатный...
платный выход по п2п со всех карт только у привата и востока
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:28
А что на счёт Аваля можете сказать? Как туда заходить правильно, в идеале ещё и бесплатно? Выход по р2р там есть дармовой, почём СЭП? И от какой суммы вопросы задают?
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kreuz
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:56
а как работают банки и гос.учреждения в субботу 23.06. ?
по пятничному графику?
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:05
flysoulfly написав:
а как работают банки и гос.учреждения в субботу 23.06. ?
по пятничному графику?
Да
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