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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:47

zzzzzz, вполне возможно, что это один из редчайших случаев, где выплачивают и 9 очередь.
Так что если "есть что терять" - есть смысл написать кредиторские

Если не ошибаюсь - "проценты за время ВА" - это 7 очередь
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:54

Вкладчик1234

Главный вопрос %% за время ВА будут выплачивать или нет ??

Вроде как по новым законам не должны , или нет ?

Друзья , подключаемся !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:03

  zzzzzz написав:Главный вопрос %% за время ВА будут выплачивать или нет ??

После последних изменений я не уверен что "проценты за время ВА" вообще входят в хоть какую-то кредиторскую очередь.

До изменений - это была 7 очередь. Изменения вступили в силу (если не ошибаюсь) 01.01.2017. Тогда же ФОПов и физиков приравняли (если не ошибаюсь) :-)

Тут надо мучать горячку Фонда, и горячку банка, с этим конкретным вопросом.

Если писать кредиторские требования - там какая-то стандартная форма, типа "прошу включить всю задолженность банка передо мной в кредиторские требования".
Там не нужно самому считать, распределять по очередям и т.п. - Это делает уже сам Фонд на основании заявы (сам всё высчитывает, сам всё распределяет по очередям).
Так что можно написать такую заяву "наобум", а они там уже разберутся :-)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 20 чер, 2018 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:05

Вкладчик1234

Я искал ветку Юнекса и не нашел, она вообще еще существует ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:05

Вкладчик1234
7 очередь , а не 4 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:07

  zzzzzz написав:7 очередь , а не 4 ?

4 - это остаток свыше 200к

https://forum.finance.ua/topic142159.html?start=1320

Выше ещё добавил мысли :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:13

Вкладчик1234
Да по форме подачи кредиторских требований это вторичный вопрос.
Первичный вопрос есть ли смысл подавать эти требования если %% во время ВА не насчитывают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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