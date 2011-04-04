zzzzzz, вполне возможно, что это один из редчайших случаев, где выплачивают и 9 очередь.
Так что если "есть что терять" - есть смысл написать кредиторские
Если не ошибаюсь - "проценты за время ВА" - это 7 очередь
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:47
zzzzzz, вполне возможно, что это один из редчайших случаев, где выплачивают и 9 очередь.
Так что если "есть что терять" - есть смысл написать кредиторские
Если не ошибаюсь - "проценты за время ВА" - это 7 очередь
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:54
Вкладчик1234
Главный вопрос %% за время ВА будут выплачивать или нет ??
Вроде как по новым законам не должны , или нет ?
Друзья , подключаемся !
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:03
После последних изменений я не уверен что "проценты за время ВА" вообще входят в хоть какую-то кредиторскую очередь.
До изменений - это была 7 очередь. Изменения вступили в силу (если не ошибаюсь) 01.01.2017. Тогда же ФОПов и физиков приравняли (если не ошибаюсь)
Тут надо мучать горячку Фонда, и горячку банка, с этим конкретным вопросом.
Если писать кредиторские требования - там какая-то стандартная форма, типа "прошу включить всю задолженность банка передо мной в кредиторские требования".
Там не нужно самому считать, распределять по очередям и т.п. - Это делает уже сам Фонд на основании заявы (сам всё высчитывает, сам всё распределяет по очередям).
Так что можно написать такую заяву "наобум", а они там уже разберутся
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 20 чер, 2018 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:05
Вкладчик1234
Я искал ветку Юнекса и не нашел, она вообще еще существует ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:07
4 - это остаток свыше 200к
https://forum.finance.ua/topic142159.html?start=1320
Выше ещё добавил мысли
Всё IMHO
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:13
Вкладчик1234
Да по форме подачи кредиторских требований это вторичный вопрос.
Первичный вопрос есть ли смысл подавать эти требования если %% во время ВА не насчитывают.
Живите своим умом!
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