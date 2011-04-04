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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:46
zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
ось так :(
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d_12
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50
coulthard написав: zzzzzz написав:Вкладчик1234
Я искал ветку Юнекса и не нашел, она вообще еще существует ?
Ветка Юнекса существует, но тут вроде бы обсуждают Юнисон
Да , сори , Юнисон
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50
d_12 написав:zzzzzz
, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
Ну получается что ДА, нет смысла писать.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51
zzzzzz
,
ось так :(
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