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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:46

zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50

  coulthard написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Я искал ветку Юнекса и не нашел, она вообще еще существует ?


Ветка Юнекса существует, но тут вроде бы обсуждают Юнисон :roll:


Да , сори , Юнисон
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50

  d_12 написав:zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?


Ну получается что ДА, нет смысла писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51

zzzzzz, :(
ось так :(
d_12
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