zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:46
zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
ось так :(
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50
Да , сори , Юнисон
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50
Ну получается что ДА, нет смысла писать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:46
Депоставки низькі та ще й дешевшає ...
Євро в четвер подешевшав до мінімуму за 11 місяців у парі з доларом у зв’язку з відновленням побоювань посилення євроскептиків в Італії.
Тим часом долар дорожчає відносно всіх основних валют розвинених країн і країн, що розвиваються, на тлі відновлення побоювань торговельних суперечок США з Китаєм.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42883 ... yh-ryzykiv
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