zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:46
zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
ось так :(
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50
Да , сори , Юнисон
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50
Ну получается что ДА, нет смысла писать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:46
Депоставки низькі та ще й дешевшає ...
Євро в четвер подешевшав до мінімуму за 11 місяців у парі з доларом у зв’язку з відновленням побоювань посилення євроскептиків в Італії.
Тим часом долар дорожчає відносно всіх основних валют розвинених країн і країн, що розвиваються, на тлі відновлення побоювань торговельних суперечок США з Китаєм.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42883 ... yh-ryzykiv
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:02
Верховна Рада України схвалила Закон "Про валюту і валютні операції" у другому читанні та в цілому
21.06.2018
прес-реліз
Національний банк України вітає рішення Верховної Ради України підтримати історичну реформу валютного регулювання. За схвалення Закону "Про валюту і валютні операції" у другому читанні та в цілому проголосували 228 народних депутати.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:56
НБУ відстрочив на 2 роки термін збільшення статутного капіталу банків до 300 млн грн
Національний банк України (НБУ) вніс зміни до графіка досягнення мінімального розміру статутного та регуляторного капіталу банків, відстрочивши термін підвищення статутного капіталу до 300 млн грн до 11 липня 2020 року з 11 липня 2018 року, повідомляється на веб-сайті центробанку.
Станом на 11 грудня 2017 року 42 банки мали статутний капітал нижче ніж 300 млн грн.
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