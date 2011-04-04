RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 164165166167>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:46

zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50

  coulthard написав:
  zzzzzz написав:Вкладчик1234

Я искал ветку Юнекса и не нашел, она вообще еще существует ?


Ветка Юнекса существует, но тут вроде бы обсуждают Юнисон :roll:


Да , сори , Юнисон
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2669 раз.
Подякували: 3925 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:50

  d_12 написав:zzzzzz, тобто за відсотками не має змісту писати вимоги?
якщо б банк вижив - можна було б, а так - ні?


Ну получается что ДА, нет смысла писать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27420
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2669 раз.
Подякували: 3925 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:51

zzzzzz, :(
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:46

Депоставки низькі та ще й дешевшає ...

Євро в четвер подешевшав до мінімуму за 11 місяців у парі з доларом у зв’язку з відновленням побоювань посилення євроскептиків в Італії.

Тим часом долар дорожчає відносно всіх основних валют розвинених країн і країн, що розвиваються, на тлі відновлення побоювань торговельних суперечок США з Китаєм.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42883 ... yh-ryzykiv
V2
4
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 03.07.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:02

Верховна Рада України схвалила Закон "Про валюту і валютні операції" у другому читанні та в цілому


21.06.2018
прес-реліз

Національний банк України вітає рішення Верховної Ради України підтримати історичну реформу валютного регулювання. За схвалення Закону "Про валюту і валютні операції" у другому читанні та в цілому проголосували 228 народних депутати.


https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:56

НБУ відстрочив на 2 роки термін збільшення статутного капіталу банків до 300 млн грн


Національний банк України (НБУ) вніс зміни до графіка досягнення мінімального розміру статутного та регуляторного капіталу банків, відстрочивши термін підвищення статутного капіталу до 300 млн грн до 11 липня 2020 року з 11 липня 2018 року, повідомляється на веб-сайті центробанку.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/472450.html

Станом на 11 грудня 2017 року 42 банки мали статутний капітал нижче ніж 300 млн грн.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:42

Украина влила в госбанки $15,5 млрд

Об этом сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.
«С 2008 года Украина вложила $15,5 млрд в поддержку своих государственных банков. И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц», - отметил он.

Из них на национализированный ПриватБанк было потрачено $5,8 млрд, на госбанки Ощадбанк и Укрэксимбанк - $3,5 млрд и $2,8 млрд соответственно. В ликвидируемые сейчас Родовид Банк и банк "Киев" было влито $1,6 млрд и $0,5 млрд соответственно. Укргазбанк обошелся государству в $1,4 млрд.

По словам Франсиса Малижа, соответствующие расходы будут продолжать возрастать, если не будет улучшено управление и надзор в госбанках.
https://finclub.net/news/ukraina-vlila- ... -mlrd.html
moniks
 
Повідомлень: 925
З нами з: 27.08.14
Подякував: 548 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:53

Что за чудо такое RWS может евро пристроить туда? Уж больно % сладкие.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 502
З нами з: 07.04.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:11

ihorsic
Наверное лучше бумагу.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 27.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 164165166167>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 200706
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 69932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16077
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57256)
25.06.2018 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.