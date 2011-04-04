Руслана Демчака, народного обранця банка...спадок Лагуна.
Поганих активів ще не встигли нахватати...мабуть.
Банка ризикова - не більше Фонда.
Євро валюта спекулятивна...тут не вгадаєш.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:46
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:42
Re: Байки про банки і не тільки....
колишнього власника збанкрутілого РД-банку
ось так :(
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:48
Саме так...тому і РвС може піти тим самим шляхом...але ще деякий час повинен побанкувати. Гривню в них на рік можна розмістити до 17,5% річних...а там через рік і в валюту втікти по літніх курсах...мабуть.
Але краще застовбитись під 17% (з лояльністю) з поповненням на рік.
І поповнити депо зимовою продажею валюти (по обставинах) а вже літом 2019 відкупитися.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Гришу в рвс трохизаніс, валюту баюс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 25 чер, 2018 16:42
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Нє, стовпи. Донесу під понд
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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