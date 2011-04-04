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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:46

  ihorsic написав:Что за чудо такое RWS может евро пристроить туда? Уж больно % сладкие.

Руслана Демчака, народного обранця банка...спадок Лагуна.
Поганих активів ще не встигли нахватати...мабуть.
Банка ризикова - не більше Фонда.
Євро валюта спекулятивна...тут не вгадаєш.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Руслана Демчака, народного обранця банка...спадок Лагуна.


колишнього власника збанкрутілого РД-банку :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:48

  d_12 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Руслана Демчака, народного обранця банка...спадок Лагуна.


колишнього власника збанкрутілого РД-банку :(

Саме так...тому і РвС може піти тим самим шляхом...але ще деякий час повинен побанкувати. Гривню в них на рік можна розмістити до 17,5% річних...а там через рік і в валюту втікти по літніх курсах...мабуть.
Але краще застовбитись під 17% (з лояльністю) з поповненням на рік.
І поповнити депо зимовою продажею валюти (по обставинах) а вже літом 2019 відкупитися.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Гришу в рвс трохизаніс, валюту баюс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:42

  chipmunk написав:Гришу в рвс трохизаніс, валюту баюс

Під Фонд...мабуть? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Нє, стовпи. Донесу під понд
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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