КомИнвестБанк или Коммерческий Индустриальный банк?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:13
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:15
Re: Байки про банки і не тільки....
ПАО "Дельта Банк"
За период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.
Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 05:12
АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
Чи доступні для Вас його відділення
100% акціонером банку є Стефан Пол Пінтер. Громадянство: Британія, головний офіс в м. Лондон.
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