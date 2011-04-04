КомИнвестБанк или Коммерческий Индустриальный банк?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:13
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Вів 26 чер, 2018 21:15
Re: Байки про банки і не тільки....
ПАО "Дельта Банк"
За период выплат за получением возмещения обратилось 254 тыс. вкладчиков, которым уже выплачено за счет средств Фонда гарантирования вкладов 15,69 млрд грн.
Более 311 тысяч вкладчиков ПАО "Дельта Банк" так и не обратились за получением возмещения, из-за чего вкладчиками сегодня недополучено 513,2 млн грн.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 05:12
АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
Чи доступні для Вас його відділення
100% акціонером банку є Стефан Пол Пінтер. Громадянство: Британія, головний офіс в м. Лондон.
Додано: Сер 27 чер, 2018 06:31
Ого сколько там вкладчиков 200++ . Вместе - они сила Или как говорится, хороших людей больше чем плохих. Просто они хуже организованы.
Додано: Сер 27 чер, 2018 07:02
Re: Байки про банки і не тільки....
513,2 млн/311 тыс = средний вклад, который не получили 1650 грн. При чем тут количество вкладчиков 200+?
Додано: Сер 27 чер, 2018 08:19
Faceless
Т.е., вы хотите сказать, что 311тыс. "дывных людей" повелись на акционные 26,5% годовых и все свои 1650 грн. кинули на депо? Или это те кто в декабре 2015-го не пожалел ног своих шоб приехать на бульвар Дружбы Народов для написания заявы, а счаз забили на своё бабло? Нисходитца, шота math от хвонда ....
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